İş dünyasının önemli isimleri oylarını kullandı

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar’da bulunan Kandilli İlkokulu’nda kullandı. Koç, sandık görevlileri ile de fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

HACI SABANCI OYUNU KULLANDI

İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. Ünlü iş adamı Hacı Sabancı da oyunu kullandı. Sabancı da 2234 numaralı sandıkta oy verdi.

KIRAÇ AİLESİ OYUNU KULLANDI

Ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi.

CAROLİNE KOÇ OYUNU BEYKOZ’DA KULLANDI

2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. 1288 numaralı sandıkta oyunu kullanan Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.

BOYNER AİLESİ OYUNU KULLANDI



İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile oyunu Beykoz’da kullandı. Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na gelerek oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, “Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese” dedi. Eşi Ümit Nazlı Boyner de seçimin tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.