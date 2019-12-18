İşçi kanununa göre deneme süresi ne kadar?

Bir iş yerindeki deneme süresi, herhangi bir iş yerinde çalışmaya yeni başlayan birçok vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biridir. İş sözleşmesi ile bir iş yerinde çalışmaya başlayan işçinin, iş yerini, olanaklarını, işverenini tanıyarak sağlanan koşulları inceleyebilmesi, işverenin ise bünyesinde çalışmaya çalışmaya başlayan kişiyi tanıyabilmesi, sistemindeki işlere ayak uydurup uyduramadığına karar vermesi için, iş sözleşmesine yasalarca belirtilen esaslara uygun olarak deneme süresi konulabilmektedir. Deneme süresi ile ilgili merak edilenlerin başında deneme süresinin ne kadar olduğudur. Bu konuda her iki taraf da mağduriyet yaşamamak için konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki, işçi kanununa göre deneme süresi ne kadar? İşte hem işçilerin hem de işverenlerin merak ettiği deneme süresi hakkındaki detayların yer aldığı haberimiz…

İŞÇİ KANUNUNA GÖRE DENEME SÜRESİ NE KADAR?



Bir iş yerindeki deneme süresi, işçi veya işverene iş sözleşmesinin tazminatsız veya bildirim süresine gerek duyulmadan feshedilebilmesi için tanınan zaman dilimine denmektedir. Deneme süresi hem işçinin, başladığı iş yerine, olanaklarına, işverenine uyum sağlayıp sağlayamadığını anlaması hem de işverenin bünyesinde çalışacak olan işçinin sistemde bulunan işe ayak uydurup uyduramayacağını belirleyebilmesi için ortaya çıkmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 15.maddesinde deneme süresi açık bir şekilde beyan edilmiştir. Buna göre bir iş iş yerindeki deneme süresi;

“Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

Deneme süresi boyunca çalışan tüm işçiler kendilerine verilen özlük ve işçilik haklarından faydalanabilirler. Yapılan çalışmalar karşılığında ücret alma, istediği bir sendikaya üye olmak, izin haklarından yararlanmak gibi haklarını kullanabilirler.