İşsizler ordusu Lübnan nüfusunu geride bıraktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı son verilerle Türkiye'deki gerçek işsiz sayısının 7 milyona yaklaşarak 6 milyon nüfuslu Lübnan'ı geride bıraktığını söyledi. Ağbaba, işsiz sayısının geçen yıla göre 1 milyon 21 bin arttığını, işsizler ordusuna eklenen bu sayının da Sakarya nüfusunu geçtiğini bildirdi. Ağbaba, ‘Türbülanstan çıktık şahlanış dönemine girdik' denilmesine rağmen ülkenin ekonomik krizin etkisiyle her geçen gün daha da kötüye gittiğini savundu. Ağbaba, Mayıs 2018'de 3 milyon 136 bin olan dar tanımlı işsiz sayısının Mayıs 2019'da 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine yükseldiğini mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranının da bir önceki yılın aynı ayına göre 3.1 puan artarak yüzde 12.8'e çıktığını belirtti.

ÇARPIK EKONOMİ ANLAYIŞI

Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı: “AKP iktidarının çarpık ekonomi anlayışının neticesi olarak ülkede işsiz sayısı bir yılda neredeyse Sakarya ili nüfusu kadar arttı. Ayrıca Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyonu aşmış, 6 milyonluk nüfuslu Lübnan'ı geride bırakmıştır.”

AB'de işsizlik oranının yüzde 7.6'dan yüzde 7.5'e inerek, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyeye geldiğine dikkat çeken Ağbaba, “Euro bölgesi ekonomik krizinin birinci dereceden etkilediği İtalya ve Portekiz gibi ülkeler bile işsizlik oranlarını hızla düşürürken, iktidarın ‘kriz bizi etkilemez, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi biziz' açıklamalarının gerçeklikle ilgisinin olmadığı resmi verilerce kanıtlanmıştır” dedi.

EN ÇOK KADINLARI ETKİLEDİ

AB üyesi ülkelerde ortalama genç işsizliğinin yüzde 15 olmasına karşın Türkiye'de yüzde 24'ü aştığına işaret eden Ağbaba, krizden etkilenen ülkelerin işsizliği azaltmasına karşın Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde artırdığına dikkat çekti.

Kadın işsizliğindeki artışın da ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkat çeken Ağbaba, ekonomik krizin en çok kadınları etkilediğini belirterek, İş-Kur verilerine göre 2018 Haziran'ında 1 milyon 343 bin kadın işsiz sayısının 888 bin artarak 2 milyon 231 bine ulaştığını kaydetti. Ağbaba, TÜİK verilerine göre kadın işsizliğinin yüzde 12.4'ten yüzde 14.9'a, genç kadın işsizliğinin yüzde 23.2'den yüzde 27'ye yükseldiği bilgisini aktardı.

Üretimdeki düşüş yeni işsizlerin habercisi

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik problemini yakıcı bir şekilde hissettiğini vurgulayan Veli Ağbaba, işsizliğin sürekli olarak artmasındaki asıl etkenin iktidarın başkanlık sistemi ile plansız, tüketime dayanan ve üretimden yoksun ekonomi politikaları olduğunu söyledi. Yer altı ve üstü tüm kamuya ait varlıkların özelleştirmesi ve üretimi yok sayan politikaların işsizliğin artmasında en önemli etkenlerden olduğunu kaydeden Ağbaba, sanayi üretim endeksinde haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6'lık düşüşün işsizliğin daha da artacağını gösterdiğini belirtti.