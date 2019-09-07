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İstanbulluya gece yarısı Marmaray şoku!

Geçen hafta aktarılan bilgilerin ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın 24 saat hizmet vermesini bekleyen İstanbullular gece şok yaşadı! Marmaray 24 saat hizmet vermedi.

Sozcu.com.tr
11:57 -
Haberler Ekonomi
İstanbulluya gece yarısı Marmaray şoku!

İBB'nin metroları Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat yapmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği Marmaray'ın da Cuma, Cumartesi günleri 24 saat hizmet vereceği Marmaray Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı kaynakları tarafından açıklanmıştı.

Geçen hafta yapılan açıklamanın ardından dün Marmaray'ın 24 saat olduğunu düşünerek kullanmaya giden vatandaşlar gece bir sürprizle karşılaştı çünkü Marmaray 24 saat ulaşım hizmeti vermedi!

Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre Maramaray'ın şu an 24 saat çalışmadığı önümüzdeki dönemde ise '24 saat çalışması üzerine planlar yapıldığı' ifade edildi.

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan böyle dile getirdi:

Son güncelleme: android-time 12:11 07.09.2019
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