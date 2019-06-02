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Kara yollarında son durum

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği tüm otoyollar ve köprülerde 1 Haziran 00:00'dan 10 Haziran saat 07:00'a kadar ücretsiz hizmet verilecek. Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü buralara ait bağlantı yolları ve Avrasya Tüneli'nden ücret alınmaya devam edilecek. Geçmeyen de parasını ödeyecek.

09:34 -
Haberler Ekonomi
Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç genel müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00’a kadar ücretsiz olacak.

İŞTE ÇALIŞMA OLAN YOLLAR

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinin Selimpaşa mevkiindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.  Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.  Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.  Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki (Soma Hastane Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Soma çevre yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

AA-SOZCU.COM.TR

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Son güncelleme: android-time 10:21 02.06.2019
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