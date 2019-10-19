Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kazdağları’ndaki Alamos Gold firmasına ikinci kez ruhsat çıkmadı

Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Süresi dolan inşaat ruhsatları için uzatma talebinde bulunan Kazdağları'ndaki Doğu Biga Madencilik (Alamos Gold) şirketinin adının ruhsat uzatma listesinde yine yer almadığı görüldü.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
11:01 -
Haberler Ekonomi
Kazdağları’ndaki Alamos Gold firmasına ikinci kez ruhsat çıkmadı

Kazdağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü’nün 15 Ekim’de açıkladığı uzatma talebi kabul edilen şirketler arasında Doğu Biga Madencilik yer almamıştı.

Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Doğu Biga Madencilik şirketinin adı;Temdit Başvuruları; kabul edilenler listesinde yine yer almadığı görüldü. Öte yandan Doğu Biga Madencilik firması, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelediğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERKazdağları davasında bilirkişi imzası şaibeliKazdağları davasında bilirkişi imzası şaibeli
CHP internet Kanada Kazdağları maden
Son güncelleme: 11:10 19.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more