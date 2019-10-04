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Kekin, tavuk etinin, sucuğun fiyatı düşmüş

TÜİK her ay yüzlerce ürünün fiyatını marketlerden topluyor ve ay sonunda aylık enflasyonu açıklıyor. Yıllık enflasyon 26 ay sonra tek haneye gerilerken resmi hesaplamaya göre bu ay kek, tavuk eti, sucuk, sosis ve kahve gibi ürünlerin fiyatı geçen yıla göre düşmüş. Son açıklanan enflasyon rakamları için TÜİK'in yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Ekonomi
Kekin, tavuk etinin, sucuğun fiyatı düşmüş

Yıllık enflasyon 26 ay sonra tek haneye indi. Hayat pahalılığı dışarıda dolu dizgin devam ederken 2018 yılının eylül ayı ile 2019'un eylül ayı arasında fiyatı düşen ürünler dahi oldu!

İŞTE FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Örneğin TÜİK'in yaptığı hesaba göre tavuk eti, sucuk, sosis, tereyağı, leblebi gibi ürünlerin fiyatında düşüşler gözlendi. İşte TÜİK'in hesabına göre son bir yılda fiyatı düşen ürünler:

Prof. Dr. Emre Alkin TÜİK’in enflasyon rakamlarını halka doğru bir şekilde izah etmesi gerektiğini söylerken, “Bu rakamları açıklayan kurumun vatandaşı, üreticiyi, hatta yurt dışından bakanları tatmin edecek şekilde bilgilendirmesi ve aydınlatması gerekiyor. Aksi takdirde enflasyonun düşmesinin yaratması gereken olumlu algıyı oluşturamayız. Tam tersine, akıllarda ciddi tereddütler oluşur. Tekrar ediyorum, ekonomiyi yönetmek rakamları yönetmek değil, beklentileri ve algıyı doğru şekilde yönetmektir” diye konuştu.

TÜİK’in hesabına göre 2018 yılının eylül ayından 2019 yılının eylül ayına kadar kavun, sosis, tavuk eti, tereyağı gibi ürünlerin fiyatı düşmüş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki makasın giderek açıldığını öne sürerek, “TÜİK açıkladığı fiyatlardan bir market zinciri kursun hepimiz oradan alıveriş yapalım. Sadece akaryakıt, doğal gaz ve elektrik zamları ile bunların hayatın diğer alanlarına etkisi düşünüldüğünde, fiyat düşüşü iddialarıyla yapılan TÜFE hesaplamasının şaibeli olduğunu anlamak için konunun uzmanı olmaya gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK ENFLASYONU NASIL HESAPLIYOR?
TÜİK, TÜFE sepeti için 407 ürün kategorisinde yer alan 895 adet ürün çeşidinin fiyatını 28.015 işyeri ve 4.274 konuttan her ay topluyor. Ay içinde de fiyatları 4 kez denetliyor..
Son güncelleme: 09:36 04.10.2019
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