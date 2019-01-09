Kolin İnşaat’tan 3. havalimanı açıklaması

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA bünyesindeki Kolin İnşaat ortaklıktan çıkmayı değerlendiriyor. Kolin açıklamasında, "Projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır" ifadesini kullandı. İGA'nın ortakları arasında hepsi Ankara kökenli olan, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Mehmet Nafiz Günal ve Kolin'in patronu Celal Koloğlu bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstelenen Kolin İnşaat’tan İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ortaklık yapısına ilişkin açıklama geldi. Firmadan İGA’daki hisselerine ilişkin yapılan açıklamada, “Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA’da ortaklarımızla İGA’daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz.” ifadeleri kullanıldı. Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’ndaki paylarının yüzde 20 hissesini Kalyon'a devredebileceği belirtiliyor.

Geçen Aralık ayında yapılan genel kurulda sermayesi 7 milyar 368 milyon TL'ye yükseltilen İGA Havalimanı AŞ 7 Ekim 2013 günü kuruldu. Şirketin kuruluşunda yer alan 5 ortak da eşit hisseye sahip oldu.

İGA Havalimanı AŞ’nin ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.

HİSSELERİN DEVRİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Kolin İnşaat’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır.

Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA’daki ortaklarımızla İGA’daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz.