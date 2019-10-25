Konaklama vergisine turizmcilerden tepki

Mustafa SARIİPEK / Halil ATAŞ / Mehmet ANDAÇ / İsmail AKIN

TBMM'ye yeni vergi tasarısı geliyor. Konaklama Vergisi sadece otel, motel, tatil köyü, pansiyon işletmecilerini değil tatilcileri de yakından ilgilendiriyor. Vergiyi işletme sahipleri ödeyecek ancak ödenen verginin konaklama fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Yani tatile çıkan vatandaş dolaylı yoldan ekstra ücret ödeyecek. Peki turizmciler bu işe ne diyor?

MUĞLA



“SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEY BULAMIYORUM”

Konaklama Vergi tasarısını değerlendiren Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Enflasyonlarla uğraşamaz haldeyiz. İç pazar iyice küçülecek” diyerek karara tepki gösterdi.

Bülbüloğlu şöyle konuştu; “Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Thomas Cook acısını yemişiz. Vergisi, sigortası, elektriği, suyu zaten yıkım. İstihdam sağlıyoruz. Döviz kazandırıyoruz. Daha ne isteniyor bizden? Kimse para kazanamaz. Ne yatırım ne de tanıtım yapamaz. Zaten büyük paralar kazanmıyoruz. Nasıl yedek akçe ayıracağız? Kıdem tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz? Çok zorlaşıyor. Zaten insanların alım gücü daralmış durumda. Konaklayacak, tatil yapacak boyutlarda değil”

“TURİZME BUNDAN BÜYÜK BALTALAMA OLMAZ”

GETOB Onursal Başkanı ve turizmci Asım Geniş ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “3 yıldır belini doğrultamayan Türk turizmi var. Özellikle sahil kesimi” diyerek Konaklama Vergi tasarısı için şu ifadeleri kullandı;

“Türk turizmi bu yıl kendini düzeltmeye başlamışken, Thomas Cook'tan büyük darbe yiyen konaklama tesislerine bundan büyük darbe olamaz. Zaten yeni Katılım Payı Vergisi verilmişken üzerine ikinci bir vergi konuyor”

ÇANAKKALE



“VERGİ TATİLCİYE YANSITILACAK”

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer de yeni verginin turizmciye önemli bir yük getireceğini, bunun da tatilciye yansıyacağını kaydederek, “Bu doğrudan tatilcilere yansıtılması gereken bir vergi. İşletmeciye uygulandığı takdirde bu ek bir yük olarak yansıyacaktır. Son yıllarda zor süreçler yaşayan ve 2 yıldır toparlayan sektöre önemli bir yük olur. Var olan kazanç üzerine bindirilmesi işletmeciye yük getirecektir” diye konuştu.

“TAM DA İŞLERİN İYİYE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ANDA”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Körfez Bölge Temsilcisi Ahmet Çelik turizmciye gelecek her maliyetin yerli ve yabancı turiste yansıtılacağını belirterek tasarının turizmci açısından hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

“BİZ TEŞVİK BEKLERKEN”

Başkan Çelik, turizmcinin teşvik beklediği bir dönemde yeni vergi yükünün turizmi sekteye uğratacağını ifade ederek “Ülkemizde hain darbe girişimi ve terör olayları işletmecimizi zora soktu. Son 3-4 yıldır sermayelerin tamamına yakınını harcadılar. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde ancak 2013 seviyelerini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden gelecek her maliyet bunu bizim doğrudan müşteriye aktarmamız anlamına gelecek. Tam da işlerin iyiye gideceğini düşündüğümüz anda yeni maliyetler açılmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Bu maliyetler fiyatlara yansıyacak. Milli konular mevzu bahis olduğunda elbette biz turizmciler elimizi taşın altına koymaya hazırız. Lakin yeni yeni ayağa kalkmaya başlayan turizm sektörümüze daha fazla teşvik mevzu bahis olmalı. Önümüzde 5 aya yakın hiç iş yapmayacağımız bir dönem geliyor. Biz teşvik beklerken vergiler gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR DA ARTIŞ OLACAK”

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz da, söz konusu vergilendirmenin hem kendilerini hem de turistleri etkileyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti;

“Çoğu satışlar online sisteme geçti. Zaten işletmeciler bu tarz satışlarda ciddi bir komisyon ödüyor. Satışların çoğu bunların üzerinden gidiyor. Böyle bir vergi durumu söz konusu olduğunda fiyatlarda da artış olacaktır. Bu durum müşteriye yansıyacaktır, dolaylı olarak da bizi etkileyecektir”

BURSA



“TANITIM AJANSINA DA PAY ÖDENECEK”

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Mehmet Haluk Beceren tasarının Konaklama Vergisi'yle sınırlı kalmayacağını söyleyerek, “Aslında bu iş bununla da bitmiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden ciro üzerinden binde 7.5 turizm payı alınacak. Bu da konaklama yapılan otellerdeki bütün konaklama bedeli, yiyecek, içecek dahil alınması kararlaştırılmış. Henüz daha bu kanunlaşmış değil. TBMM’de ne olur, bunu zaman gösterecek” diye konuştu.

“YATIRIMLAR AZALACAK”

Beceren, sözlerine şöyle devam etti:

“Böyle fiks fiyat yada belli bir yüzde üzerinden cirodan bu pay alınırsa, zaten yükselen maliyetlerin daha da yükselmesine neden olacak. Bunun da yansıması tabi ki tatilciye olacak. Parayı tatilci ödeyecek. İşletmeciler de sıkıntıya girecek. İşletmecilerin maliyetleri yükselecek. Yatırımlar azalacak bu gidişle. İşletmeciler, otellerini yenilemeye çalışıyorlar. O yenilemeler aksayacak. Bir sürü arka arkaya problem gelecek. Bizim çatı kuruluşumuz olan Türkiye Otelciler Federasyonu olarak bu durumla ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Ancak, Meclisten ne çıkacak onu da tam bilmiyoruz”

ANTALYA



“ZORLAŞTIRMAK YERİNE DESTEK OLMALILAR”

Antalyalı turizm işletmecisi Adil Gürkan Konaklama Vergisi tasarısına “Zaten çok düşük olan kâr marjlarımızı daha da düşürür” diyerek tepki gösterdi. Gürkan, “Türkiye'nin bugün en yoğun çalışan, istihdama en büyük katkıyı yapan sektör turizmdir. Dolayısıyla bu devletin en çok koruyup, kollaması ve kolaylık sağlaması gereken sektör turizm. Bu anlamda da turizmcilerin işini böyle vergilerle, diğer uygulamalarla zorlaştırmak yerine, kolaylaştırmak gerekir ki bizler yeni yatırımlar yapalım” dedi.

VERGİ KAR ÜZERİNDEN ALINMALI

Kemer Otel ve İşletmeciler Birliği Başkanı Şener Gürler de, Konaklama Vergisi’nin ciro üzerinden değil, kâr üzerinden alınması gerektiğini söyleyerek, “Çünkü oteller kâr ederse vergi ödüyor. Verginin de amacı bu değil mi? Kâr edersen vergisini ödeyeceksin. Kâr üzerinden olsaydı daha uygun olurdu. Umarım toplanan vergi doğru bir şekilde kullanılır. Kurulan ajans doğru kullanılır, elimizde ki konaklama tesislerinin pazarlama gücünü artıracak şekilde harcanır” diye konuştu.