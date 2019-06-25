Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

09:17 -
Haberler Ekonomi
Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

“MUTLAKA DEVAMI GELECEKTİR”

Yapılan zammı geç kalmış  bir zam olarak değerlendiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Geç bir zam. Yüzde 15 yeteli değil. Mutlaka devamı gelecektir. Maliyet giderleri arttı. Bu zammı geç kalan bir zam olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DHA

İLGİLİ HABERÇay fiyatları neden düştü? Fiyatlar yükselecek mi?Çay fiyatları neden düştü? Fiyatlar yükselecek mi?İLGİLİ HABERÇay işçilerinin günlük yevmiyeleri arttıÇay işçilerinin günlük yevmiyeleri arttı

 

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 09:40 25.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more