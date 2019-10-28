Merkez’in faiz kararı banka kredilerine nasıl yansıdı?

Merkez Bankası eylül ayındaki 325 baz puanlık indirimin ardından Ekim'de de politika faizini 250 baz puan indirerek 24 seviyesinden 14.00 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra özel ve kamu bankaları da faiz oranlarını düşürdüklerini açıklamaya başladı. Peki bu durum rakamlara nasıl yansıdı?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından hemen sonra 24 Ekim Perşembe günü, iki özel ve bir kamu bankasının 12 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi için şartlarına (faiz oranı, aylık taksit tutarı, geri ödenecek toplam tutar) baktık.

İlk özel bankadan geçen perşembe 12 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi çeken biri toplam 22 bin 499,64 TL geri öderken, aynı şartlarda bugün kredi çeken biri toplam 22 bin 399,92 TL ödüyor. Yani 100 TL paranız cebinizde kalıyor. Bu miktar ikinci özel bankada ise 262 TL oluyor.

Kamu bankasındaki kazancınız ise biraz daha farklı. Buna göre kamu bankasından aynı şartlarda geçen perşembe günü kredi çeken biri toplam 22 bin 167,96 TL geri ödeyecek. Aynı şartlarda bugün kredi alan biri ise toplam 22 bin 003,20 TL ödeme yapacak. Yani cebinde fazladan 165 TL kalacak. Diğer bir kamu bankası ise (bugün itibari) tüketici kredisi faiz oranlarına bir değişiklik yapmadı.