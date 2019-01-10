Metro çalışma saatleri 2019: Metro hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Metro çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Metro hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Metro çalışma saatleri 2019…

Metro mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Metro sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Metro 06:00-00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Metro çalışma saatleri 2019…

Türkiye'de 5 ilde bulunan metro; genel olarak yoğun nüfusu olan şehirlerde kurulan, şehir merkezinden banliyölere süratli bir şekilde yolcu taşıyan yeraltı demiryollarıdır.

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09