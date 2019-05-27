Millet bahçelerinin maliyeti 740 milyon

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye geneline yapılacak millet bahçeleri için hız kesmeden ihaleye çıkıyor. Son olarak Bursa Millet Bahçesi için 39 milyon 750 bin TL'lik sözleşme imzalayan TOKİ, Samsun Millet Bahçesi için 31 milyon 253 bin TL, Sakarya Millet Bahçesi için 15 milyon 480 bin TL, Sivas Millet Bahçesi için ise 15 milyon 333 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

TOKİ'nin diğer illerde daha önce millet bahçeleri için yaptığı harcamalar ise dudak uçuklattı. TOKİ'nin bugüne kadarki yaptı millet bahçeleri ihalelerinin toplamı 741 milyon TL'yi aştı.

STADYUMUN YERİNE

TOKİ Bursa'da eski Atatürk Stadyumu alanına 41 bin metrekarelik alana yapılacak millet bahçesi için 12 Şubat 2019'da ihaleye çıktı. İhaleyi 39 milyon 750 bin TL teklif veren merkezi Ankara'da bulunan MFA İnşaat üstlendi. Yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinin tamamlanma süresi, Şubat 2020'ye kadar olmak üzere, 300 gün olarak tanımlandı.

TOKİ, Sakarya'da eski Atatürk Stadı'nın yerine 71 bin 712 metrekarelik alana yapılacak olan Sakarya Millet Bahçesi için 27 Şubat 2019'da çıktığı ihalede 15 milyon 480 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzaladı. Millet bahçesinin 5 ayda tamamlanması bekleniyor. Sakarya Millet Bahçesi projesinde millet kıraathanesi, spor alanları, renk ve koku bahçeleri ve sosyal donatılar yer alacak.

Millet bahçesi çalışmalarına hızla devan eden TOKİ, Samsun'da ise eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak millet bahçesi için 13 Şubat 2019'da ihaleye çıktı. 31 milyon 253 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzalandı. Yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinin tamamlanma süresi, 19 Temmuz 2019 olarak belirlendi.

60 millet bahçesi planlıyor

Sivas'ta eski Sivas Stadyumu'nun yerine 53 bin 126 bin metrekarelik alana yapılacak olan millet bahçesi için TOKİ 27 Şubat 2019'da ihaleye çıktı.15 milyon 333 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin tamamlanma süresi, 31 Aralık 2019 olmak üzere, 8 ay olarak tanımlandı. Başlangıçta 41 millet bahçesi projesi geliştiren TOKİ daha sonra bu sayıyı 60'açıkardı. TOKİ son bir yılda Ankara, İstanbul, Batman, Elazığ, Trabzon, Sivas, Samsun, Sakarya, Tunceli, Bursa, Kocaeli, Van, Zonguldak, Eskişehir ve Konya'ya millet bahçesi yapmak için de ihaleye çıkmıştı.