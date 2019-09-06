Milli Parklar satılacak mı? Bakanlık sessizliğini konuyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin milli parkların satışa çıkarılacağını öne sürdü. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Aytekin ifadesinde 1958 yılından beri varlığını sürdüren milli parkların üç parçaya bölünerek satılacağını ifade ediyor.

Vekil, “Orman Genel Müdürlüğü’ne yapılması öngörülen bu devir, kurumları birbirlerinin içerisinde göstererek iş yükünü artırmaya ve özellikle de milli parklardaki başta maden arama olmak üzere birçok usulsüz işe imkan tanıma amaçlıdır” ifadesini kullandı.

MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKANLIK DÖNÜŞ YAPMADI

Sozcu.com.tr vekilin iddiasını sormak için önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve yöneticilerine ulaşmaya çalıştı.

İlgili birim yöneticisinin ofisinden konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın basın birimi ile irtibata geçilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Bunun üzerinde ulaşmaya çalıştığımız Tarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği de notumuza dönüş yapmadı.

Milli parkların satılacağı ve işletmelerinin kiralanacağı gibi büyük bir iddia ortaya atılmışken Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor.

MİLLİ PARKLARIN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Park’lara ücret ödenerek giriliyor. Örneğin Konya’daki Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın giriş ücreti 4 TL.

Isparta’daki Kızıldağ Milli Parkı’nın giriş ücreti ise 6 TL.

Tunceli’de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın giriş ücreti ise 5 TL.

Eğer bir özelleşme gerçekleşirse giriş ücretlerinin akıbeti merak ediliyor.