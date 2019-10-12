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Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi %16 arttırıldı

Türkiye sınırlarını terör unsurlarından arındırmak için Suriye'nin kuzeydoğusunda önemli bir mücadele verirken bütçede de savunma harcamalarına ayrılan kaynak artırıldı. Bütçe Ödenek Tavanları dün belli olurken Milli Savunma Bakanlığı'nın ödeneği yüzde 16 artırıldı.

11:38 -
Haberler Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi %16 arttırıldı

Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 119,2 milyar liralık ödenek tahsis edildi. Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı. Söz konusu kurumlara 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 102,9 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 119,2 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

MİT’E 2.2 MİLYAR TL

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 38,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi. Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 22,9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 1,1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) 100,8 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 34,8 milyon lira ödenek ayrıldı. Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığını ödenek artışında yüzde 17,2 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 15,9 ile Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 15,7 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,8 ile SSB izledi.

Kurumlar2019 Ödeneği (Lira)2020 Ödeneği (Lira)Değişim (Yüzde)
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.157.761.0002.182.381.0001,1
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği32.341.00034.787.0007,6
Milli Savunma Bakanlığı46.462.303.00053.859.342.00015,9
Jandarma Genel Komutanlığı19.604.133.00022.968.117.00017,2
Emniyet Genel Müdürlüğü33.676.247.00038.973.189.00015,7
Sahil Güvenlik Komutanlığı869.313.0001.128.824.00029,9
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı87.822.000100.839.00014,8
Toplam102.889.920.000119.247.479.00015,9

AA

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