Milyonlar bu duyuruyu bekliyor! 2020 asgari ücret zammında kritik gün! Son dakika haberleri

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette 4. toplantı bugün gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak olan toplantı sonrası hükümetin asgari ücret teklifini açıklaması bekleniyor.

SENDİKALAR 2.578 TL’DE ISRARCI

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

TİSK: DENGE GÖZETİLMELİ

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan da hafta sonunda bir açıklama geldi. TİSK, ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını bildirdi.

ERDOĞAN: JESTİMİZİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularına verdiği yanıtta “Geldikleri noktayı görelim, jestimizi yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK ÖNERİLERİNİ 3. TOPLANTIDA AÇIKLADI

TÜİK temsilcileri üçüncü toplantıda, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı.

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıklamıştı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.