Müteahhit hatasını devlete yüklediler

Karayolları'nda çifte skandal patlak verdi. Sayıştay'ın raporuna göre, hatalı yapılan yol ve tüneller için, hatayı yapan firmalara hesap sormak yerine, çifte para ödendi. 15-20 yıl boyunca kullanılması gereken yol yapım malzemeleri ise 1-2 yılda bozuldu ama firmalara bunun hesabı da sorulmadı.

Sayıştay'ın konuya ilişkin raporunda, Tatvan yolu projesinin bedeli ödendiği halde iptal edildiği, şartname hükümlerine aykırı olarak proje firmasına oluşan zararın rücu edilmediği vurgulandı. Kırık Tüneli yapım işinde ise 800 metre tünel imalatının çöktüğü, müteahhit hatasına rağmen ikinci kez yaptırılan tünel için 76 milyon 815 bin 563 TL ödendiği kaydedildi.

PARASI ÖDENDİ

Raporda “Tatvan Ayrımı 9'uncu Bölge Hududu Yolu yapım işinde yer tesliminden hemen sonra projenin kullanılamayacağı anlaşılmıştır. Dengeli konsol imalatının yapılması için kurulacak platforma yeterli alan olmadığı, servis yolunun da arazi şartları gereği yapılamayacağı belirtilerek, bedeli ödenen proje iptal edilmiştir. Bu gerekçelerin proje yapım aşamasında öngörülemeyecek nitelikte bir durum olmadığı aşikardır. Ancak şartname hükümlerine rağmen firmaya, oluşan zarar rücu edilmemiştir.”

ARAŞTIRILMADI

Yine raporda Kırık Tüneli yapım işinde ise takriben 800 metre tünel imalatının çöktüğü belirtilerek, tünelin ikinci kez yapıldığı ifade edilerek şu değerlendirme yapıldı: “Bu imalatlar için sözleşme fiyatlarıyla toplam 76 milyon 815 bin 563 TL ödeme ikinci kez yapılmıştır. Bu konuda oluşan zarar için proje firmalarına başvurulmamıştır. Sonuç olarak; doğru hazırlanmayan projeler nedeniyle oluşan mükerrer ödemeler için herhangi bir sorumluluk ve kusur araştırması yapılmamıştır.”

Yol bir yılda bozuldu yine ihaleye çıkıldı

Raporda, ihale edilen yapım işlerinde, imalatın yapılacağı yerin iklimi, ilgili yerdeki araç sayısı vb. parametreler kullanılarak sıcak karışım imalatları için bir kullanım ömrünün belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Sayıştay'ın raporunda “Bu süre genellikle 15-20 yıl arasındadır. Yapılan incelemede, bazı imalatların kesin kabulden 1-2 yıl sonra bozulduğu, bazılarının ise imalat yapılırken kusurlu olduğu, idarenin araştırma raporlarıyla tespit edilmesine rağmen, bu işlerle ilgili herhangi bir kusur ve sorumluluk araştırması yapmadığı tespit edilmiştir. Salihli Alaşehir Yeşilyurt Yolu yapım işinde imalatın bu haliyle kabul edildiği ve bir yıl sonra takriben 12 kilometre uzunluğunda bitümlü temel, binder ve aşınma olmak üzere sıcak karışım imalatlarının yeniden ihale edilerek yaptırıldığı tespit edilmiştir. Erzurum Pasinler Horasan Yolu Yapım İşi de aynı durumdadır” ifadelerin kullanıldı.