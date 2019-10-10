Pamuğa taban fiyat darbesi

Pamuğun alım fiyatının hâlâ açıklanmamış olması hasata başlayan üreticilerin elini kolunu bağladı. Son 2 yıldır pamuk prim fiyatlarının aynı kalması nedeniyle zaten zor günler geçiren üreticiler, geçen yıl hasat döneminde kilosu 4-4.6 TL ile başlayan pamuk alım fiyatlarının yıl içinde 3-3.5 TL'ye kadar düştüğünü belirterek, bu yıl henüz fiyat da açıklanmadığı için ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor. Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, hasadı başlanan pamuğun alım fiyatının hâlâ açıklanmamış olmasına tepki gösterdi. “Tarım ve Orman Bakanı devletin alım yapmadığı ayçiçeği de dâhil birçok ürünün alım fiyatlarını açıkladı ama pamuk konusunda tek bir söz söylemedi” diyen Sarıbal, “Pamuk üreticisi üvey evlat mı?” diye sordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 500 kilo kota uygulaması ile mağdur olan üreticiye duyarsız kalmasının sektöre darbe vurduğunu vurgulayan Sarıbal, şunları söyledi:

“Devlet alım yapmadığı ayçiçek için bile alım fiyatı açıklarken, pamuk konusunda sessiz kalıyor. Geç olmadan pamuk fiyatlarına müdahale edilmelidir. Ayrıca üreticinin prim desteği kiloda 1.25-1.50 TL/olarak yeniden belirlenmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, son yıllarda artış gösteren pamuk üretiminde yine geriye gidiş yaşanacak. Bu politika ile gelecek yıl 1 milyon dekar ekilmeyecek. Hem ekim alanlarımızdan olacağız hem de ithalatımız artacak. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz' diyerek Cumhuriyet tarihinin ithalat rekorlarını kıran Bakan Pakdemirli ile ‘beyaz altın'da da yeni bir rekora imza atılacak.”

ÜRETİM ALANI AZALDI

Sarıbal, 2002 yılında 7 milyon dekarın üzerinde pamuk ekim alanı varken, AKP'nin uyguladığı ithalat politikası sonucu 2 milyon dekar arazinin üretimden çıkarak 2018 yılında 5 milyon dekara düştüğünü belirtti. Orhan Sarıbal, “Ülkemizin 1.5 milyon ton lifli pamuk ihtiyacı varken pamuk üretiminin azalması kabul edilecek bir durum değil. 2016'da 4 milyon dekarın üzerinde ekim alanı varken pamuk fiyatlarının biraz desteklenmesi ile 1 milyon dekar artış sağlandı ve 5 milyon dekara çıktı. Üretici desteklenirse pamuk ihtiyacımızın tamamını yurtiçinden sağlayabiliriz” dedi.

Dünyanın ikinci büyük pamuk ithalatçısı olduk

AKP'nin iktidar olduğu son 17 yılda, 2019 yılı Ağustos ayı dahil olmak üzere, pamuk ithalatına 21 milyar 593 milyon dolar para ödendiğini belirten Orhan Sarıbal, “Pamuk ithalatının yüzde 48'i ABD'den, yüzde 14'ü Yunanistan'dan ve yüzde 13'ü Brezilya'dan yapıldı. Komşumuz Yunanistan'ı saymazsak dünyanın öbür ucundan pamuk alıyoruz. Yunanistan'a geçen yıl 128 milyon dolarlık ihracat yapmışken ilk 8 ayda 147 milyon dolarlık ithalat yaptık” dedi. Pamuk ithal eden ülkeler arasında Çin'den sonra ikinci olduğumuzu belirten Sarıbal, “İlk 8 ayda Çin'in 2.6 milyar dolarlık pamuk ithalatının arkasından maalesef 1.1 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyoruz” dedi.