Polonya iki Huawei yetkilisini casusluktan tutukladı

Huawei’nin Polonya biriminin başındaki Weijig W. ve Polonya emniyet güçlerinden Piotr D. yetkili casusluk yaptıkları suçlamasıyla Varşova’da gözaltına alındı.

Financial Times'ın haberine göre; Polonya Gizli Servisi adına açıklamalarda bulunan sözcü Stanislaw Zaryn iki kişinin de Polonya'nın milli güvenliğine karşın casusluk yaptığına ilişkin yorumlarda bulundu.

Geçen ay Huawei'nin kurucusunun kızı aynı zamanda şirketin CFO'su Meng Wahzhou Kanada'da ABD'nin İran yaptırımlarını gelmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Piotr D'nin Polonya Emniyeti'ndeki pozisyonu açıklanması ama ‘önemli bir koltukta oturduğu' ifade edildi.

Huawei konuyla ilgili yaptığı açıklamada durumu hassasiyetle izlediklerini belirtirken, “Huawei çalıştığı ülkelerin yasalarına uyum göstermektedir. Durumu izliyoruz” açıklamasında bulundu.