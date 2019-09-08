Şarap ihracatı yarı yarıya azaldı

Üzüm üretiminde dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin şarap ihracatı AKP iktidarı döneminde yüzde 51.1 azaldı. 2002 yılında 8.283.758 litre olan şarap ihracatı geçen yıl 4.049.075 litreye, bu yılın ilk 7 ayında ise 2.323.579 litreye düştü. Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın şaraplık üzüm ve şarap üretimine yeterli destek vermemesini eleştirerek, “Dünyada üzümden para kazanılan şarap sektöründen ülke olarak para kazanamıyoruz. Dünya yaş üzüm üretiminde 3'üncü, kuru üzüm üretiminde 1'inciyiz. Ülkemizin potansiyeli var ama destek olunmadığı için şarap sektöründe beklentilerin çok altındayız” dedi. Dünyada şarap sektörünün büyüklüğünün 37 milyar dolar olduğunu ifade eden Sarıbal, şunları söyledi:

“11 milyar dolarla Fransa dünya şarap üretiminde lider ülke. Onu 7 milyar dolarla İtalya, 3.5 milyar dolarla İspanya ve 2 milyar dolarla Avustralya takip ediyor. Ülke olarak 10 milyon dolarlık ihracatımızla 54'üncü sıradayız. Komşumuz Gürcistan 2015 yılında 95 milyonluk şarap ihracatı yaparken 2018 yılında ihracatını yüzde 106 artırarak 197 milyon dolara çıkardı. Bizim ülke olarak bu konuda maalesef politikamız yok.”

DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANABİLİR

Marka değeri ve katma değerli olan ürünlerle ülkeye döviz girdisi sağlanacağını ifade eden Sarıbal, “Dünyada önemli üzüm üreticileri arasında yer alan ülkemizde maalesef şarap üretiminde markalaşma ve kalite konusunda yeteri kadar ne üreticiye ne de sanayiciye destek verildi. 2002 yılında 8 milyon litreden fazla şarap ihracatımız varken geçen yıl kur artışına rağmen 4 milyon litre ancak yapabildik. Her defasında marka ve kaliteden bahseden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ülkeye döviz girdisi sağlayacak bu konuya neden destek vermediklerini açıklamalıdır” diye konuştu.

Marka yaratılmalı

CHP iktidarında Anadolu'da kendine has üzüm çeşitleri ile üretilen şaraplarla dünya pazarında birden fazla marka yatırımları için destek vereceklerini ifade eden Orhan Sarıbal, “Anadolu'da o kadar çok çeşit üzümümüz var ki. Adakarası, Bornova Misketi, Emir, Misket, Yapıncak, Kalecik Karası, Narince, Öküzgözü ve Boğazkare gibi üzüm çeşitlerimizin dünya pazarında birer marka olarak yer alması için üreticiye ve sanayiciye gereken her türlü yatırım ve Ar-Ge desteğini vereceğiz. Ayrıca bu yıl şaraplık üzüm üreticileri üzümlerini düşük fiyatla satmak zorunda bırakılıyor. Bu konuda da bakanlıktan bir müdahale bekliyorum” diye konuştu.