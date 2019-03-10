Şeker pancarı hayvan yemi oldu

Şeker fabrikaları özelleşti, şeker pancarı üreticisi mağdur oldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

tarlada buluştuğu pancar üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer, “Üretici, pancarı fabrikaya vermek yerine hayvan yemi olarak kullanmaya başladı. Besiciler artık küspe olarak pancardan yararlanıyor, yem fiyatı arttı. Pancardan para kazanamayan üreticiler, pancarı da hayvan yemi yaptı” dedi.

Gürer, çiftçinin fabrika ile yıllık ekim anlaşması yaptığını hatırlatarak, “Çiftçi geçen yıl taahhüt ettiği pancarı fabrikaya veremedi. Kota doldurulamayınca çiftçiye 30-40 bin lirayı bulan kota cezaları çıktı. Çiftçi perişan. Kota cezalarının kaldırılmaması halinde önümüzdeki dönemde çok sayıda üretici pancar ekimi yapamayacak” dedi. Gürer, şunları söyledi.

ÜRÜN TARLADA KALDI

“Şeker pancarı tohumunun fabrika satış fiyatı 150 lira ama daha çok verim alabilmek için üretici 350 liralık ithal tohuma yöneldi. Fabrikanın verdiği tohumun fiyatı düşük olmasına rağmen eski tohum olduğu için çiftçi kullanmak istemiyor. Tohumdan hasata girdi fiyatları da arttı. Nisan ayı ekim zamanı ama kota cezaları silinmezse pancar ekemeyecek.”

100 kilogram şeker pancarından ortalama 16 kilogram şeker elde edildiğini hatırlatan Gürer, “Fabrika çiftçinin ürününü olabildiğince düşük fiyatla almanın yolunu arıyor. Şeker pancarı ekim alanının hazırlanması, çapalanması, sulanması, ekimi, ot alımı, tarladan çekimi, çiftçi için büyük yük ve emek gerektiriyor. Eylül ayında hasadı yapılan şeker pancarının bir bölümü de tarlada kaldı” diye konuştu.

Gürer'e dert yanan üreticiler de, “Bizi ekim yapmama noktasına getirdiler. Bugüne kadarki pancar paralarını da alamadık. Kota cezaları nedeniyle mağduruz. Cezalar kaldırılmazsa, önümüzdeki dönem ekim yapamayız. Pancarı fabrikaya vermek yerine artık hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Yem fiyatları çok arttı” dediler.