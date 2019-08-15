Son dakika… Sigarada asgari maktu vergi tutarı artırıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarada 0.4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi.



Listede “Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar” adı altında yer alan ürünün %40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek %67’ye çıkarıldı.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan “diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları” ile “enfiye ve çiğnemeye mahsus” tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 TL’den 0.3899 TL’ye çıkarıldı.

3 TL ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigaralarına 3 TL zam gelmişti. Grubun sattığı en pahalı sigara 18 TL olmuştu.

ASGARİ MAKTU VERGİ NEDİR? Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

REUTERS- Sozcu.com.tr