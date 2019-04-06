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Son dakika: Bazı sigara fiyatlarına zam geldi

Seçimden sonra ikinci zam sigaraya geldi. Türkiye'de bazı sigara fiyatlarına 2 liralık zam uygulandı. Buna göre en yüksek sigara fiyatı 15.50 TL oldu. Daha önce de seçimden hemen sonra benzin fiyatına 19 kuruşluk bir zam uygulanmıştı.

Sozcu.com.tr
10:31 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Bazı sigara fiyatlarına zam geldi

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi ve son dakika gelişmesine göre Türkiye’de bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL’den satışa sunulacak. Böylelikle bazı sigara fiyatlarına ortalama %15 oranında bir zam uygulanmış oldu.

SEÇİMDEN SONRA İLK ZAM BENZİN FİYATINA GELMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimlerin hemen ardından ilk zam benzine gelmişti. 2 nisan gecesi itibari ile benzine 19 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6 lira 90 kuruş olurken bazı illerde benzin fiyatı 7 liraya çıktı.

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Son güncelleme: android-time 10:59 06.04.2019
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