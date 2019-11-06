Somalı madencilere 5 yıl sonra tazminat

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce, Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nda çalışırken 30 Kasım 2014’te toplu halde hizmet akdi sona erdirilen 2.831 maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatları için 31 Aralık 2019’a kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi.

TKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te medyana gelen maden kazası sonrasında TKİ ile Soma Kömür AŞ arasındaki sözleşme kapsamında Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nın hizmet alımı yoluyla işletildiği hatırlatıldı.

31 ARALIK’A KADAR DİLEKÇE

Açıklamada, kömür ocağında çalışırken toplu halde çıkış verilerek kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sonra erdirilen maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu maden işçilerinden, belirtilen kömür ocağında çalıştığı döneme ilişkin kıdem ve ihbar tazminatını alamayanların 31 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza dilekçe ile müracaat etmeleri halinde kıdem ve ihbar tazminatları herhangi bir mahkeme kararı talep edilmeksizin 29 Şubat 2020’ye kadar ödenecektir.

‘ÇÖZÜM ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR’

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında imzalanmış Rödovans Sözleşmeleri kapsamında Işıklar ve Atabacası yer altı kömür ocaklarında çalışmakta iken aynı tarihte toplu halde çıkışı verilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik olarak kurumumuzun hukuki bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu kapsamda bulunan maden işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında da kurumumuzca yasal zeminde çözüm arayışları devam etmektedir.”

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NE OLMUŞTU?

Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra, 30 Kasım 2014 günü 2 bin 831 işten çıkarılmıştı. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ise 3 taksit dışında ödenmemişti. Emekli olan işçilerin tazminatları da 5 yıl boyunca verilmedi.

Bunun üzerine işçiler, 5 Ekim'de Ankara'ya yürümeye başlamıştı. Manisa Valiliği, yürüyüşe izin verilmemiş ve işçiler, Kırkağaç ilçesi girişinde jandarma tarafından durdurulmuştu. Manisa 1'inci İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen engelleme devam etmiş, işçiler ise 18 gündür eylemine devam etmişti. (AA-SOZCU.COM.TR)

