‘Daha adaletli bir vergi sistemini hayata geçirmeyi arzuluyoruz’

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Mali disiplin en önemli çıpa olmaya devam edecek. 2008-2009 krizinde yaşanan küresel dalgaya baktığımızda Türkiye yüzde 4'lere yakın açık verdiği 16 yılda yüzde 3'ü bir tek o zaman geçtik. Türkiye'ye has bir saldırı bu 2008'e kıyasla, kur faiz ve enflasyon operasyonuna maruz kaldık.

“2019 DAHA GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK”

Türkiye'nin ne kadar güçlü bir refleks gösterdiğini ortaya koymak lazım. 2018 böyle ise 2019'da daha güçlü bir yıl olacak bizim için. Ocak, şubat piyasada olumlu gelişmeleri göreceğimiz. Mart'ta bu adımlar devam ediyor. Nisan mayıstan sonra ihracat adımlarıyla birlikte Türkiye güzel ve mutlu bir sürece doğru yol alacak. Vergi sisteminin daha basit bir yapıya ulaşması için çalışmalar çok büyük bir önem arz ediyor.

“VERGİ YOK, YASALLIK YOK”

Adam İrlanda'da şirket kurmuş cep telefonu ile alışveriş yapıyorsunuz şirket yok bir tane adam yok. 10 yıldır burada ilişkileri olan yabancı firmalarımız Avrupa'dan onlar bir tarafta öbürü bir tarafta. Dünya bu konuda çok güçlü adımlar atıyor.

Kendi rekabet avantajımızı da yerli ekonomimizi de yakından takip etmek zorundayız. Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız gece 11-12'de toplandık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup 0-2 kg arası mektupsa onlar bu ülkeden gelen yazışmalar.

O ülkeden 26 milyon mektup gelmesi demek, Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur. Nasıl yazışmışlar? Dün ilk görüntüleri attılar. İncecik zarflardan neler neler çıkıyor. Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi ödüyor. Hop geliyor zarftan vergi yok, uygulama yok yasallık yok gibi.

AA-SOZCU.COM.TR