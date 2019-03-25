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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Pompada zam beklentisi…

Sektör yetkililerinden alınana bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam bekleniyor. Yetkililer söz konusu zammın gelmesi durumunda eşel mobil sisteminin tekrar devreye gireceğini ve 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını geri kalan kısmın ise eşel mobilden karşılanacağını söylüyor.

08:15 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Pompada zam beklentisi…

Araç sahipleri dikkat! Sozcu.com.tr’nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam bekleniyor. Sektör yetkilileri bu zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını geri kalan kısmının ise eşel mobil sisteminden karşılanacağını söylüyor.

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Sektör yetkililerinin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüş oluşumu yerel fiyatlamalarımızda fren görevi gördü.” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 08:46 25.03.2019
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