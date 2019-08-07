Son dakika… Benzin fiyatında indirim beklentisi

Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesi ile birlikte Türkiye piyasalarında da akaryakıt fiyatları geriliyor. Buna göre; benzin fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede 28 kuruşluk indirim beklentisi oluştu.

Dün 60,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göreyüzde 0,27 artışla 58,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,58 dolardan alıcı buldu.

YÜKSELİŞİ KISITLIYOR

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrası pazartesi günü ABD Hazine Bakanlığı Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etmişti. Çin Ticaret Bakanlığı da Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında sürmekte olan ticari anlaşmazlık, Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye riskleri de dahil olmak üzere Orta Doğu kaynaklı çeşitli faktörlerin petrol fiyatlarının gelecekteki yönü konusunda belisizliği artıracağını kaydediyor.

İndirim gerçekleşirse İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.98 TL’den 6.70 TL’ye, Ankara’da 7.06 TL’den 6.78 TL’ye, İzmir’de 7.04 TL’den 6.76 TL’ye gerilemiş olacak.

AA- SOZCU.COM.TR