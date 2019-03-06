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Son dakika… Benzine zam beklentisi

Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Beklenen bu zammın önümüzdeki hafta başında fiyatlara yansıması öngörülüyor.

Sozcu.com.tr
10:23 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine zam beklentisi

Sektör yetkilileri tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında 15 kuruş artış beklendiği ifade edildi. Gelen son dört zammın pazartesi günleri duyurulduğu ifade edilirken, 15 kuruşluk artışın da hafta başında fiyatlara yansıması bekleniyor.

Beklenen zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul’da 6.43 TL olan benzinin litre fiyatı 6.58 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 6.50 TL’den 6.65 TL’ye, İzmir’de ise ortalama 6.47 TL’den 6.62 TL’ye çıkacak.

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Son güncelleme: android-time 10:34 06.03.2019
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