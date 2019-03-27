Son dakika: Elektriğe zam yok açıklaması

EPDK’den yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Tüketicilerimizin 1 Nisan’dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır.” ifadesi kullanıldı.

Konutlarda geçen yıl temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 144,3 kuruş ödeme yapıldı. 2018'in ilk altı ayında konutlarda 1 kilovatsaat elektrik ücreti 45 kuruştu.

AA