Son dakika… İddia: İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrıldı

Kaynaklar, Özince’nin munzam sandıkta YKB olarak görevine devam edeceğini söylerken, yeni yönetim kurulu başkanının ise haftaya yapılması beklenen yönetim kurulu toplantısında belirleneceğini ifade etti.

43 YILDIR BANKADA

İş Bankası’na 43 yıl önce adım atan Ersin Özince bankada genel müdürlük görevinde 13 yıl kaldı. 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Özince, Türkiye tarihinin en önemli krizi olarak adlandırılan 2001 krizinde de kaptan olarak bankanın başındaydı. Bankanın krizden yara almadan kurtulmasını sağlayan Özince, Türkiye’nin duayen bankacıları arasında gösteriliyor.

1953, Havran doğumlu olan Özince Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ersin Özince, İş Bankası'nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası'nın 15. Genel Müdürü olarak atanmıştı.

31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapıyordu.

BANKALARIN BAŞINA DA GELDİ

Özince, 1998’den 2011 ‘e kadar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı. 2009 – 2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 1998-2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı oldu.