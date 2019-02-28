Son dakika: İhracat açıklandı

Dış ticaret istatistikleri özel ticaret sistemi ve genel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği üyeleri dış ticaret istatistiklerini özel ticaret sistemine göre yayımlamaktadır.

Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Özel ticaret sisteminde serbest bölgeler ve gümrük antrepoları o ülkenin istatistik bölgesi içinde yer almamaktadır. Bu nedenle, antrepolar ile serbest bölgelerden ülkeye gelen ve ülkeden serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar hesaplamalara katılırken, söz konusu bölgelerle 3. ülkeler arasındaki ticaret hesaplamalara katılmamaktadır. Genel ticaret sisteminde ise, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Genel ticaret sisteminde ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dış ticaret istatistiklerinin detaylı olarak özel ticaret sistemine göre yayımlanmasına devam edilecektir. Bunun yanı sıra, 2019 Ocak ayından itibaren genel ticaret sistemine göre yıllık ve aylık toplam dış ticaret istatistikleri, 2013-2019 dönemini içerecek şekilde bülten ekinde ve istatistiksel tablolar kısmında verilecektir.

İHRACAT YÜZDE 5.9 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 27.2 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat %27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 72.5 AZALDI

Ocak ayında dış ticaret açığı %72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında %57,8 iken, 2019 Ocak ayında %84’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,4, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6 arttı, ithalat %27,1 azaldı.