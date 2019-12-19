Son dakika: Doğa Koleji satıldı

Doğa Koleji yaklaşık 800 milyon TL’ye İTÜ Vakfı’na satıldı. Dün akşam İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’ya Doğa Koleji yetkilileri tarafından sunum yapılmıştı. Anlaşmanın detaylarının açıklanması bekleniyor.

VERGİ MUAFİYETİ VAR

İTÜ Vakfı 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu. Vakıf Kasım 1986'da vergi muafiyeti kazandı. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İTÜ Vakfı her yıl 500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor. İTÜ Vakfı’nın Başkanı aynı zamanda okulun rektörü olan Mehmet Karaca. İTÜ Vakfı 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 12 milyon TL katkıda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

İTÜ VAKFI BAKAN SELÇUK’A SORULDU

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığı yönünde iddialar da basına yansımıştı. Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını söylemişti.

49 KURUCU TEKLİF YAPTI

Doğa Koleji'ni satın almak için önceki gün okulun lisanslı 49 kurucusu da teklif yapmıştı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyordu. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyordu.

UYSAL DA ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyordu.

CAN HOLDİNG DE İLGİLENMİŞTİ

Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.