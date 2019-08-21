Son dakika: Kâmil Koç satıldı

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.



Kamil Koç 2013 yılında Actera Group’a 65 milyon dolara satılmıştı. Actera Group’un başında İsak Antika bulunuyor. Şirketin merkezi İstanbul’da.

‘BİLGİ VE DENEYİMİNDEN FAYDALANACAĞIZ’

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan FlixMobility Kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, “Kamil Koç'u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız.

Biz FlixBus olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye'deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç'un neredeyse yüz yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız. Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye'deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız” dedi.