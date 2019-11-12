Stratejik kurumlara yabancı uyarısı

Bağımsız denetime tabi kamu kurumlarının denetçi belirlemek için açtıkları ihalelerde şartnamelerin sadece yabancı şirketlerin girebileceği şekilde düzenlendiği belirtildi. Bu düzenleme nedeniyle stratejik önemdeki kamu kurumlarının kritik bilgilerinin yabancılara açılmasından endişe ediliyor.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yaptırması gereken kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, denetim yapacak şirketler için, “en az 2 tanesi BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerden olmak üzere son 5 yılda asgari 10 farklı şirketin denetiminin yapılmış olması” şartını koyduğunu söyledi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Budak, Türkiye'deki 16 bin 500 bağımsız denetim şirket içinden bu şartlara sadece 4 yabancı şirketin uyduğunu, yerli denetim şirketlerden hiçbirinin böyle bir özelliği taşımadığını söyledi.

Budak, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, kamu kurumlarının bağımsız denetiminin hangi firmalara yaptırıldığını sordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Budak, kamu kurumlarının bağımsız denetçiyi belirlerken, “bağımsız” davranmadıklarını söyledi. Budak, yaptıkları araştırmalara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yaptırması gereken kamu kurumlarına gönderdiği yazılarda, denetim yapacak firmayı belirlerken uymaları gereken kriterleri sıraladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bir yandan kendinden olmayan herkesi yerli ve milli olmamakla suçlayacaksın, diğer yandan kamunun en stratejik kurumlarının denetiminin otomatik olarak yabancı şirketlere verilmesini sağlayacaksın. ABD sana silah ambargosu uygularken, sen kamu kurumlarını ABD şirketlerine teslim ediyorsun.”

TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN DENETİMİNİ KİM YAPTI?

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM'ye verdiği soru önergesinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan kamu kurumları ile bağımsız denetimleri yabancı menşeli firmalar tarafından yaptırılan kamu kurumlarının listesini istedi. Budak, önergesinde, “Bağımsız denetim yaptıran kamu kurumları, Türk firmalar ile yabancı firmalara aynı ücreti mi ödemektedir? Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin bağımsız denetimi, bugüne kadar hangi firmalar tarafından yapılmıştır? 2020 yılındaki denetimi hangi firma yapacaktır?” sorularına da yanıt istedi.