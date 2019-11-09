Süt primini seçim değil refah düşürmüş

Çiğ sütteki destek tartışması Cumhurbaşkanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında gündeme geldi. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet tarihinde ilk kez arttırılan prim desteğinin seçimlerden sonra geriye dönük olarak düşürüldüğünü belirterek, Oktay'a gerekçesini sordu.

BÜYÜK BİR YANLIŞ

Aygun, “İktidarın, girdi fiyatları açısından çiftçiyi sübvanse edecek gerçek bir tarımsal destekleme modelinin olmadığını görüyoruz. Seçim öncesi, ocak ayında çiftçiye şirin görünmek için süt primini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardınız. 31 Mart seçimlerinde beklediğiniz tablo oluşmayınca mayıs ayından itibaren tekrar 10 kuruşa düşürdünüz. Oyun bittikten sonra kural konulmaz. Yazıklar olsun diyorum, çünkü geriye dönülmez. Cumhuriyet tarihinin en büyük yanlışının içerisindesiniz” dedi.

Aygun'ün sözlerine yanıt veren Fuat Oktay, bu yılın yılı ocak-nisan döneminde süt referans fiyatının 1.7 TL olduğunu, buna göre süt priminin 25 kuruş olarak belirlendiğini, böylece süt üreticisinin çiğ süt için eline geçen tutarın litre başına 1.95 TL olduğunu söyledi. Mayıs ayında ise süt referans fiyatının 2 TL'ye çıktığını belirten Oktay, “Çiğ süt primi 10 kuruş olarak belirlenmiş olup süt üreticimizin eline geçen tutar litre başına 2.1 TL'ye yükselmiştir. Dolayısıyla süt üreticimizin çiğ süt için eline geçen tutar artmıştır” dedi.

Desteğin geriye dönük düşürülmediği açıklamasının doğru olmadığını belirten Aygun ise “Sayın Oktay, 10 kuruşa indirildiğini daha şimdi siz kendiniz söylediniz” dedi. CHP'li özcan Aygun, Resmi Gazete'de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulaması Tebliği'ne dikkat çekerek çiğ süte destek primlerinin dönemsel değil yıllık olduğunu, o yıl yapılan artışın geriye dönük düşürülemeyeceğini söyledi.