Tarım politikalarını eleştiren çiftçiye ceza iddiası! Konu meclis gündemine taşındı

HABER: Halil Ataş/ Veli Toprak

Bursa'da süt üreticiliği yapan Sencer Solakoğlu, tarım politikalarını eleştiren açıklamalar yaptığını bu nedenle de tarımsal destekleme yasağı geldiğini iddia etti. Çiftçiye verilen ceza iddiasını Meclis gündemine taşıyan CHP'li Aydın Özer, Pakdemirli’ye, “Bu üreticiyi cezalandırma talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.

Konuyla ilgili Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, “Ben doğruları ve yanlışları söyleyen biriyim. Siyasetçi değilim. Siyasetle de hiç işim olmaz” dedi.

TAHKİM KOMİSYONU MEN ETTİ

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Solakoğlu’na ait çiftlikte inceleme yaptı. Raporda “Feyz Hayvancılık Tarım Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin Küçükkaraağaç, Sarıbademler, Yenisarıbey, Yolağzı ve Yukarıfevzipaşa mahallerinde kullandığı arazilerde yapılan kontrollerde, çiftçi kayıt sisteminde ürün kayıt bilgileri ile arazide karşılaşılan birinci ve ikinci üretim ürün bilgileri arasında farklılık olduğu ve 12 haziran tarihli Yem Bitkileri desteklemesi müracaat formunda belirtilen ürün deseni, mevcut ürün deseni ile uyumsuz olduğu” görüşüne yer verildi. Raporu inceleyen Karacabey Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tahkim Komisyonu, “30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekle Ödemesi Yapılmasına dair tebliğ hükümlerince Feyz Hayvancılık Tarım Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin 5 yıl süreyle hiç bir destekleme programından yararlandırılmamasına” oy birliği ile karar verdi.

ATATÜRK İLKELERİNE SAHİBİM

Üretici yararına çalıştığını söyleyen Sencer Solakoğlu, “Türkiye’de ki üreticilerin daha verimli olabilmeleri için eğitim videoları hazırlayarak yayınlıyorum. İnsanlar faydalansın istiyorum. Benim bir misyonum var. Yani Atatürk ilkeleri, verimlilik, üretim, kalkınma.” dedi.

5 BİN 560 DÖNÜM TARIM ARAZİSİNE SAHİBİM

Türkiye’de bir kayıt sistemi var. Çiftçi Kayıt Sistemi diye geçer. (ÇKS) Ben Bursa’nın en büyük çiftçisiyim 5 bin 560 dönüm ÇKS’m var diyen Solakoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Tarım arazilerimle ilgili biz her sene bir uygulama yapıyoruz. İlçe tarım müdürlüğünden bir eleman çağırıyoruz. O kişi, bütün arazileri geziyor. Hepsine nerede ne ekili tutanak tutuluyor. Sene başında da bir beyanat veriyoruz. Şu kadar yere buğday, şu kadar yere de mısır ekeceğiz diye. Ama bu bir ön bildirim, ekmeden önce veya hemen ektikten sonra. Bu yıl desteklemeler açıklanmadı. Buğdaya da destekleme yapılmayacağı açıklaması geldi bakanlıktan. Bu yılda çağırdık ilçe tarım müdürlüğü elemanlarını. Gelin denetim yapın. Onlarda “Gerek yok zaten desteklemesi de yok” Ancak, ısrar ettik gelin yine de kontrol edin diye. Geldiler, bizim bütün arazilerimizin tutanaklarını tuttular.”

KANUNSUZ HİÇ BİR ŞEY YOK

Ortada kötü bir neyin olmadığını ifade eden Solakoğlu, “Kanunen ortada hiç bir yanlış yok. Herhangi bir ödemeden yararlanmamış olan şirketin yaptırıma tabi tutulması hukuksal bakımdan kabul edilebilir bir yanı da yok. Denetlemeye istinaden benim hem hayvancılık hem tarımsal üretimdeki bütün desteklerime 5 yıl men cezası verdiler” ifadelerini kullandı.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise üretici Solakoğlu'na 5 yıl tarımsal ürün desteği cezası verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi veren Özer, “Talimatı siz mi verdiniz? Her eleştiri yapan cezalandırılacak mıdır?” dedi. CHP'li Özer'in Pakdemirli'ye yönelttiği sorular şöyle:

SİZ Mİ TALİMAT VERDİNİZ?

*Bu üreticinin iddiaları doğru ise, her eleştiri yapan cezalandırılacak mıdır? Bu üreticiyi cezalandırma talimatını Tarım ve Orman Bakanı olarak siz mi verdiniz?

*Eğer sizin bir talimatınız yoksa ve bu kişi başkasına ait numunelerle, usulsüz tutanakla tarımsal desteklemelerden men edildiyse, sorumlular hakkında herhangi bir yaptırımınız olacak mıdır?

*Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne dek kaç kişi, hangi gerekçelerle cezalandırılmıştır? 5 yıl süreyle tüm tarımsal desteklemelerden men edilen üretici sayısı nedir? Bakanlığınız, göreve geldiğiniz günden bu yana, üreticilerin eleştiri ve düşünceleri doğrultusunda hangi uygulamayı hayata geçirmiştir?