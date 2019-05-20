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Tatile çıkacaklar dikkat! Deniz ulaşımına yüzde 24.7’lik zam

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 24.7’lik zam yaptı. Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı. Önceki tarifeye göre; Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ücreti 3.75 TL'den 4.50 TL'ye, Otomobil ücreti 47.50 TL'den 61 TL'ye, kamyonet ücreti 55'den 70 TL'ye, Otobüs ücreti 165 TL'den 210 TL'ye yükseldi.

Mehmet ANDAÇ
11:18 -
Haberler Ekonomi
Tatile çıkacaklar dikkat! Deniz ulaşımına yüzde 24.7’lik zam

GESTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, fiyat tarifelerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır. Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV'siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.”

Gelibolu-Lapseki otomobil günlük 61 TL oldu. İşte zamlı tarifeler:

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Son güncelleme: android-time 12:51 20.05.2019
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