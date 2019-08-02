TOKİ sonuçları: Çorum’da TOKİ kura çekimi izdihamı yaşandı

TOKİ Çorum'da inşa ettiği 657 konutluk proje için kura çekimi gerçekleştirildi. Salonda merdiven boşlukları dahi dolarken bazı vatandaşlar korkuluklara çıktı. İçeri giremeyen vatandaşlar kura isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenebilmek için salon dışarısına konulan hoparlörün başında bekleyerek kurayı takip etti. Binlerce vatandaşın akın ettiği salonda uygun ödeme koşulları ile daire sahibi olmak isteyenler heyecanla sonuçları bekledi. TOKİ Kuruçay projesinde 657 konutta bulunan 2+1 ve 3+1 dairelere 3 bin 666 kişi başvuruda bulundu. Kurada ismi çıkanlar büyük bir sevinç yaşarken bu sevinçlerini telefonlarıyla yakınlarını arayarak paylaştı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.