TRT’nin harcamaları ‘ticari sır’ oldu

Vatandaşın elektrik faturalarından aldığı payla ayakta duran TRT'nin yaptığı harcamalar ‘ticari sır' oldu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a TRT'nin harcamalarını sordu. Gelen yanıtta “Konular ticari sır niteliğinde olduğundan program ücretleri verilememektedir” denildi. CHP Milletvekili Antmen ise, “TRT halkın vergileriyle ayakta duruyor. Ticari sır diyerek halkın parasının nereye gittiğini açıklamayacaksınız o zaman halktan vergi de almayın. Faturalardan TRT payı kaldırılsın ve bandrol ücretleri alınmasın” dedi.

BİRİLERİ ZENGİN EDİLİYOR

Antmen, TRT'nin kasasına her yıl vatandaşların cebinden 2 milyar TL girdiğini de hatırlattı. Antmen sözlerine şöyle devam etti:

“Halktan toplanan paralar ile kaç dizi ve program yapıldı hangi şirketlere para aktarıldı diye sorduk. Son 15 yılda TRT'nin 9 bin 527 yapıma para ödedi. Bu iç ve dış yapımlara ne kadar para ödendiğini sorduk. Yanıt ‘ticari sır' oldu. Bu, kabul edilecek şey değil. Halkın parasını harcayacaksın ama halka hesap vermeyeceksin. TRT günde 3 bin 743, ayda 112 bin, yılda 1 milyon 344 bin asgari ücretlinin maaşını yiyor. İşte o asgari ücretli milyonlar soruyor. İktidar ‘sır' diyor. Birileri de zengin ediliyor.”

İktidarın özel kanalı

CHP Milletvekili Alpay Antmen, yerel seçimler sürecinde 16-20 Mart arasında TRT'nin AKP ve MHP hakkında lehte 27 saat 3 dakika, CHP ve İYİ Parti hakkında lehte 3 saat 29 dakika ve HDP hakkında lehte hiç haber yapılmadığını ifade etti. Antmen, “16-20 Mart arasında TRT'de AKP ve MHP hakkında hiç aleyhte haber yapılmadı. CHP ve İYİ Parti hakkında 1 saat 21 dakika ve HDP hakkında 32 dakika aleyhte haber yapıldı. Vatandaşın parasını harcıyorsunuz! TRT'ye ödenen vergiler haram olsun. İktidar propagandası yapan haftada 1 milyondan fazla ödenen diziler, Atatürk'e hakaret eden yapımlar var” dedi.