Türkiye’nin ihracat planı belli oldu

Pekcan, ihracat ana planı tanıtım toplantısında hedef ülkelerin ithalatından alınan payı iki katına çıkarmayı istediklerini söyledi.

Pekcan, “Bu noktada belirlediğimiz hedef ülke, hedef sektör yaklaşımı ile amacımız, hedef ülkelerin ithalatından aldığımız payı iki katına çıkararak hedef sektörlerimizin ihracatında yerimizi güçlendirmektir” dedi ve şöyle devam etti:

“Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisini beş hedef sektör olarak belirledik.”

Belirlenen beş sektörde Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın %0.76 olduğunu da belirten Pekcan, “Hedefimiz bu payı %1’e yükseltmek” dedi.

Pekcan 17 hedef ülkenin ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirlendiğini söyledi.

Pekcan belirlenen hedef ülkelerdeki hedef ürünlerin ihracatına yönelik devlet desteklerinin diğer sektör ve ülkelere göre 5 puan artırıldığını ifade etti.

REUTERS