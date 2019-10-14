Türkiye’nin kanayan yarası: Araba sevdası!

Belediye başkanları yada valilerle duymaya alıştığımız ‘lüks makam aracı’ haberleri son dönemde sendika başkanları ile de gündeme geliyor. Son olarak bugün Özçelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci’nin kendisine 1.8 milyon liralık makam aracı aldığı haberi gündem oldu. Türkiye son yıllarda buna benzer bir çok haber okudu. İşte pahalı makam araçlarıyla gündeme gelen o isimler.

1.8 MİLYONLUK BMW ALDI

Özçelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, 1.8 milyon lira değerinde lüks makam aracı aldı. Değirmenci, maaşının da 30-50 bin lira arasında olduğunu belirtti.

Değirmenci açıklamasında, “AUDI, arıza yapıyordu, yolda kalıyordu. Oturduk, yönetim kuruluyla konuştuk. Önce, yeni bir Audi’yi sorduk. ‘Kaç lira’ dedik. ‘800 bin’ dediler. ‘Kaç yıl gider’ dedik, ‘4 yıl’ dediler. Sonra BMW’yi sorduk. ‘Fiyatı ne’ dedik, ‘1 milyon 800 bin lira’ dediler. Kampanya varmış, 1 milyon 300 bin liraya veririz dediler. ‘Ömrü kaç yıl’ diye sorduk, ‘10 yıl’ dediler. Baktık, sendikamızın menfaatleri için bu daha uygun, bunu almaya karar verdik.” dedi.

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SAĞLIK SENDİKASI BAŞKANI’NA 800 BİN TL’LİK ARAÇ

Geçtiğimiz günlerde memurlarla yapılan toplu sözleşmede yüzde 4’lük zamma imza atarak tepki çeken Memur-Sen’deki araç ve maaş saltanatı ortaya çıkmıştı.

17 bin 340 lira olan maaşını yüzde 50.4 artışla 26 bin 94 liraya yükselten Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş’un kendisine 800 bin liraya Audi A6 makam aracı aldığı da anlaşıldı. Ayrıca 6 yönetim kurulu üyesi için de tanesi 230 bin liraya 6 adet Passat marka araç satın alındı.

Başkan Durmuş, kendisi ve yönetim kurulu üyeleri için tanesi 13 bin TL değerinde olan 7 adet iPhone X marka telefon da aldı.

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SAMSUN VALİSİNE 1 MİLYON 745 BİN TL’LİK MAKAM ARACI

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın kullandığı piyasa değeri 350 ila 400 bin lira değerinde değişen Mercedes S350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması gerekçesiyle, geçen mayıs ayında İçişleri Bakanlığı yeni bir makam aracı gönderdi.

Aracın; piyasa değeri 1 milyon 745 bin 320 lira olan Auidi A8 L model otomobil olduğu öğrenildi. Biri jip olmak üzere 2 makam aracı bulunan Osman Kaymak'ın, makam aracı sayısı böylelikle 3'e çıktı.

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SİİRT ÜVİNERSİTESİ AUDİ A6 İÇİN İHALEYE ÇIKMIŞTI

Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Murat Erman da 2018 yılı Aralık ayında Audi A6 makam aracı için ihaleye çıkmıştı. Erman, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu. Üzüldüm doğrusu. Maliye Bakanlığı'nın onayı ile yapılmış bir işlem” ifadelerini kullanmıştı.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA 1 MİLYON LİRALIK MAKAM ARACI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e görevi aldığı dönemde 1 milyon liralık 2014 model siyah Mercedes S500 4matIc L VISION makam aracı alınmıştı. Diyanet, bu aracın 322 bin liraya alındığını savunmuştu. Ancak ortaya çıkan belgelerde, makam aracının fiyatının 1 milyon 006 bin 641 lira 64 kuruş olduğu anlaşılmıştı. Gelen tepkiler üzerine Görmez, aracı iade etmek istemiş ancak bu talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

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RİZE VALİSİ 642 BİN TL’LİK ARACIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Eski Rize Valisi Ersin Yazıcı, İller Bankası'ndan köylere hizmet için İl Özel İdaresi'ne gönderilen kaynaktan 642 bin 475 lira harcayarak son model makam aracı satın almıştı. O dönem Yeşil Yol'a karşı çıkanlara, ‘Lüks araçlarla gelip eylem yapıyorlar' ifadeleri ile tepki gösteren Yazıcı sosyal medyada, ‘Vali beyin araba sevdası, bu sevda nereye kadar?' ifadeleri ile eleştiri konusu olmuştu. İl Özel İdaresi’ndeki açıklamada ise valiliğin vatandaşlara daha hızlı hizmet amacıyla bu aracı satın aldığı belirtilmişti.

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BELEDİYE BAŞKANINA 650 BİN LİRAYA AUDİ A8

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 bin liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu.