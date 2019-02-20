TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. genel kurul toplantısı bugün İstanbul’da yapıldı. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.

TÜSİAD'ın 49. genel kurulunda konuşan yeni başkan, Simone Kaslowski açıklamalarından satır başları:

Önümüzde zorlu zorlu olduğu kadar da heyecan verici bir dönem var. Millet olarak fikirlere özgür bir rekabet ortamı tanıyarak başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu yeni çağda her bir satırını emek ve başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi yazalım. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.





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