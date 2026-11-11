Fon skandalıyla ilgili olarak bazı imamların yaptığı açıklamalar sosyal medyada paylaşıldı. Bunlar paylaşılanlar. Bir de camilerde konuşulup da sosyal medyaya yansımayanlar var. Vatandaş, bu konuda imamlara sorular yöneltiyor. Diyanet olayla ilgili imamlara sorular yöneltiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvasında, fona para yatırılmasının “Caiz olmadığı” belirtiliyor. Fona yatırımı kafasına koyan bazı yöneticiler, “Dışarıdan alınan” ve firma adı belirtilen fona para yatırılmasının ise “Caiz olduğuna” karar vermiş. Diyanet de, bu belgeye dayanarak fona girmiş.

FONA KATILIM ÖNEMLİ

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Burhan İşleyen imzasıyla il ve ilçe Diyanet Vakfı yönetimine gönderilen 8 Nisan 2025 tarihli “Katılım Esaslı Yatırım Fonları” konulu yazıda, şöyle deniliyor:

“Vakfımız genel merkezi tarafından hassasiyetle takip edilen, ekte detayları yer alan faizsiz yatırım fonuna ‘kaynakların etkin ve verimli yönetilmesi’ adına imkanlarınız nispetinde katılım sağlanması önem arz etmektedir. Gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.”

Diyanet Vakfı’nın yayımladığı genelgeyi, fon yatırımıyla ilgili içerikleri ortaya koymuştuk. Bu konuda Diyanet’in bazı görevlilerinden gelen iletiler de oldu. Onlardan birisini aktarıyorum:

HOCALARIMIZ RAHATSIZ OLDU

“146 bin çalışanı olan büyük bir kurumda gerçekten görevini yapma gayreti içinde olan on binlerce meslektaşımız var. Ancak son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasi görünüm kazanması, liyakatsiz isimlerin görevlere getirilmesi, kurumu tanımayan kişilerin adeta paraşütle üst düzey görevlere atanması, kurumun her geçen gün itibar kaybetmesi maalesef bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Başkanlık merkez teşkilatı ve 81 ildeki çalışanları başta müftüleri, vaizleri, imamları, müezzinleri, Kur’an kursu hocaları olmak üzere 146 bin meslektaşımız, Diyanet yönetiminin fon krizi karşısında merak edilen sorulara sessiz kalışından ciddi rahatsızlık duymaktadırlar. Konuşması gerekenler susunca imamlar kürsülerden haykırmaya başladı. Bu sadece medyaya yansıyan ve kamera ile kayıt alınanlar. Cami cemaatleri ve vatandaşlar, hocalarımıza Diyanet Vakfı’nda yaşanan fon skandalını sorarak hakikati öğrenmek istiyorlar. Kamuoyu, Diyanet yönetiminden tatmin edici açıklamalar beklese de yönetim ‘duymadım, görmedim, bilmiyorum’ şeklinde davranmaya devam ediyor.”

İŞTE, DIŞARIDAN ALINAN İCAZET BELGESİ

Asıl sorun ise başkanlığın dini konulardaki en yetkili birimi olan Din İşleri Yüksek Kurulu ile fon için fetvayı kurumdan değil dışarıdan alan Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti arasında yaşandı. Şu an Din İşleri Yüksek Kurulu’nda görev yapan yetişmiş hocalar, fetva müessesesinin bu denli rencide edilmesinden duyduğu rahatsızlığın acısını yaşıyor.

Aktif Portföy para piyasası katılım (TL) fonunun üç profesör tarafından imzalanan icazet belgesinde, “Bu fonun katılım finans ilkelerine uygun” olduğu 19 Aralık 2024 tarihli icazet belgesinde belirtiliyor. Bir alt madde de ise “Elbette her şeyin en doğrusunu sadece Allah Teâlâ bilir” deniliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’na “Zekat malın hayır kurumlarınca nemalandırılması caiz midir?” sorusuna yanıtı ise şöyle oldu:

“Zekat malının, hak sahiplerine verilmeden önce, zekat dağıtmaya aracılık eden hayır kuruluşları tarafından nemalandırılmak amacıyla tasarrufa konu edilmesi caiz değildir.”

Din İşleri Yüksek Kurulu kesinlikle böyle bir fetva vermediği halde dönemin mütevelli heyeti başkanı ve üyeleri fetvayı dışarıdan alıp, büyük bir skandala onay verdi. Dışarıdan almış oldukları fetva ile fona bağış paralarının yatırılma süreci başlamış oldu.

En dikkat çekici yan ise alınan icazet/fetva belgesinin, paranın yatırıldığı fon şirketinin hocalarınca alınmış olması. Yani Diyanet Vakfı, parayı yatırdığı şirketin fetvasını alıp 81 il müftüsü ve 922 ilçe müftüsüne gönderip, büyük bir skandala imza atarak Din İşleri Yüksek Kurulu’nu yok saydı. Açıkçası, dönemin Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş ve ekibi Diyanet İşleri Başkanlığını tanımamış!

SAFİ BEY SESSİZ

Ali Erbaş’tan boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürütüyor. Arpaguş’un, bu skandala bir yıl boyunca sessiz kalması durumun daha vahim bir hal almasına sebep oldu. Fondan apar topar çıkarak hatalar zincirini devam ettirdi.

Diyanet yönetimi sessiz kalarak enkazın daha da büyümesine sebep oldu. Yönetim tüm gerçekleri sessiz kalarak geçiştirmemeli, kamuoyuna açıklamalı. Hatta mümkünse hata yapan ve göz yumanların istifasını sağlayıp kurumu rahatlatmalı. Yapılan yanlışların idari boyutları olduğu gibi adli taraflarının da olduğu dikkatle değerlendirilmeli.

MİLLETİN EMANETİYLE

Rahmetli Alev Alatlı’nın ifadesiyle “Her yasal olan helal değildir” sözünü de hatırlatalım. “Milletin bağışlarını nasılsa kimse duymaz” diyerek fona yatırıp yasal kılıf bulunmuş olabilirler ama yapılan işlemin asla helal olmadığı da Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarında belirtiliyor.

Son bir cümleyle belki de kimsenin gündeme getirmediği işin bam teli denilebilecek şu konunun artık gündeme gelmesi kanaatindeyim: Milletin emaneti olan bağışları bir şahsın fon şirketine yatırarak kimler zengin oldu? Fon şirketi bağış paralarını kimlerin kullanımına sunarak zengin olmasını sağladı. Devletin katılım bankaları dururken fon tercihini kimler organize etti?

Buyurun, bu köşede açıklayın.