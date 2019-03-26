Uber, Careem’i satın aldı

Bloomberg'ün haberine göre Uber, Türkiye'deki en büyük rakibi Dubai merkezli Careem'i satın aldı.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılan son yıllarda Türkiye pazarında da aktif şekilde rol alan Careem Uber tarafından 3.1 milyar dolara satın alındı.

Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi döneminin en büyük anlaşması Careem'in satın alınması oldu.

Careem Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkede 120 şehirde hizmet veriyor.

Yıllık 30 milyon kullanıcıya sahip Careem'de 1 milyonun üzerinde şoför bugüne kadar görev yaptı.