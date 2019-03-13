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Vatandaş Beyaz Masa’yı şikayet yağmuruna tuttu

Gebze-Halkalı treninde TCDD'nin belirlediği ücret tarifesi bugün itibariyle sağlıklı olarak çalışmıyor. Vatandaşlardan kısa mesafeler için de 5.70 TL ücret kesiliyor. Halk İBB Beyaz Masa'yı şikayet yağmuruna tutuyor. Beyaz Masa'yı telefonla arayıp İstanbul Kart numaranızı verdiğinizde ücret iadesi için kaydınız oluşturuluyor.

Sozcu.com.tr
09:36 -
Haberler Ekonomi
Vatandaş Beyaz Masa’yı şikayet yağmuruna tuttu

Gebze-Halkalı banliyö trenine binmek isteyen vatandaşlar bu sabah ücret şoku yaşadı. Çoğu vatandaşlar 5.70 TL'lik tam ücret kesildi. Vatandaşlar ücret iadelerini almak istediklerinde iade makinalarından ücretlerini alamadı. Sabah saatlerinden beri İBB Beyaz Masa'ya şikayet yağıyor.

İşte o örneklerden bazıları:

Beyaz Masa yetkilileri ise vatandaşların iletişim bilgilerini isteyerek mağduriyetlerini gidermek amacı ile iletişime geçeceklerini söylüyor.

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Son güncelleme: android-time 09:44 13.03.2019
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