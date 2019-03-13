Vatandaş Beyaz Masa’yı şikayet yağmuruna tuttu

Gebze-Halkalı banliyö trenine binmek isteyen vatandaşlar bu sabah ücret şoku yaşadı. Çoğu vatandaşlar 5.70 TL'lik tam ücret kesildi. Vatandaşlar ücret iadelerini almak istediklerinde iade makinalarından ücretlerini alamadı. Sabah saatlerinden beri İBB Beyaz Masa'ya şikayet yağıyor.

İşte o örneklerden bazıları:

@BeyazmasaCozum dün önce tramvaya sonra Marmaraya bindim benden ve benim gibi pek çok kişiden 5.70 TL ücret çekildi ve karta iade olacak dendi ama denedim iade olmadı. Bana nasıl yardımcı olacaksınız? Ve benim gibi pek çok kişiye?

İyi çalışmalar — Alev Yegin (@AlevYegin) March 13, 2019

@ibbBeyazmasa iki gündür marmaray 5.20 TL albil çekiyor ama iade etmiyor ? @Marmaraytcdd — Herbokolog (@iamkaanpasin) March 13, 2019

Bakırköy’den binip Ayrılıkçeşme’de indim 3 kontor çekti ve iade vermedi. Kazlıçeşme – Ayrılıkçeşmesi 1 konturdu. Metrobüs 2 kontor. Bu biraz fırsatçılık olmuyor mu @ibbBeyazmasa — T A M A M Canım (@Sirmosum) March 13, 2019

@BeyazmasaCozum dün önce tramvaya sonra Marmaraya bindim benden ve benim gibi pek çok kişiden 5.70 TL ücret çekildi ve karta iade olacak dendi ama denedim iade olmadı. Bana nasıl yardımcı olacaksınız? Ve benim gibi pek çok kişiye?

İyi çalışmalar — Alev Yegin (@AlevYegin) March 13, 2019

Beyaz Masa yetkilileri ise vatandaşların iletişim bilgilerini isteyerek mağduriyetlerini gidermek amacı ile iletişime geçeceklerini söylüyor.

“*” Merhaba, İletişim numaranızı, TCKN bilginizi, mail adresinizi ve olay saatini özel mesaj üzerinden paylaşmanızı rica ederiz. >>D130319 https://t.co/T9cBpS7OXY — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) March 13, 2019