Sosyal güvencesi bulunmayan, maddi geliri yetersiz olan vatandaşların sıklıkla merak ettiği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istedikleri yeşil kart nedir, kimler çıkarabilir? Yeşil kart alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Yeşil kartın ne gibi avantajları bulunmaktadır? Bu sorular son dönemlerde internette oldukça fazla aranmakta. Bizde milyonlarca kişinin aradığı bu soruların cevabı için detaylı bir haber hazırladık. İşte yeşil kart sahibi olabilmek için yapmanız gerekenler ve konuya ilişkin detaylı bilgi…

YEŞİL KART NEDİR, KİMLER ÇIKARABİLİR?

Türkiye'de yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı çalıştıkları durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki SSK (4A) ya da Bağ-Kur (4B) çatısında yer alan sağlık güvencelerinden yararlanmaktadır. Ancak azımsanmayacak bir bölüm ise sosyal bir güvenceye ve geçimlerini sağlayabilecek gelire sahip değiller. İşte yeşil kart 3816 Sayılı Kanun ile yardıma muhtaç ve sağlık güvencesi olmayan kişilere ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilmeleri için verilen bir belgedir. 3816 Sayılı Kanun'na ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6deme%20g%C3%BCc%C3%BC adresinden ulaşabilirsiniz.

YEŞİL KART NASIL ALINIR?

Yeşil kart alabilmek için öncelikle gelir testi yaptırılması gerekmektedir. Gelir testi için başvurular ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Daha sonra gelir testi sonuçlanınca bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na uğramalısınız.

YEŞİL KART ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Yeşil kart alabilmek için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. O şartlar;

– Hanede yaşayanların kişi başı gelir ortalamasının net asgari ücretin 1/3'ünün altında olması gerekmektedir.

– Yeşil kart için başvuruda bulunan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında herhangi bir kapsamda sigortalı olmaması gerekmektedir.

– Kişinin vergi ya da çiftçilik kaydının bulunmaması gerekmektedir.

– Yeşil kart sahibi olmak isteyen vatandaşın emeklik halinin bulunmaması gerekmektedir.

Yeşil kart almak için belirtilen bu şartlar yerine getirildiği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 60/C-1 yani eski adıyla yeşil kartlı olarak GSS tesciliniz açılmış olacaktır.

Yeşil kart başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilip onaylanır.

Yeşil kart başvurusundan önce yapılan gelir testi başvurusunda ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünün üzerinde ise bu durumda Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki aylık primleri ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz.