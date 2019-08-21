Youtube çocuk videolarındaki hedefli reklamları kaldırıyor

Dünyaca ünlü video platformu Youtube çocuklara yönelik videolarda artık hedefli reklam gösterimi yapmayacak.

Youtube'un yılda çocuklara yönelik videolardan önce gösterilen reklamlardan 50 milyon dolar kazandığı hesaplanıyor. Youtube'un gelirlerinin yüzde 10'u çocuklara yönelik videolardan önce çıkan reklamlardan oluşuyor. Çocukların kişisel bilgileri ve video tercihleri üzerinden oyuncak, boyama kitabı, kırtasiye gibi reklamlar videolar öncesi hedefli bir şekilde gösteriliyordu.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD hükümetinin dijital medya devlerine baskıyı artırması ve Federal Ticaret Komisyonu'nun art arda soruşturmalar açması Youtube'u platformunda yeni değişiklikler yapmaya itiyor.

800 BİN VİDEOYU SİLDİ

ABD'de Çocuk Verilerinin Korunması Kanunu uyarınca çocuklar ticari olarak sömürüden uzak tutulmalı. Youtube'un bu hususta ceza almaktan korktuğu için hedefli reklamları göstermeme kararı aldığı konuşuluyor.

Youtube bu sene içinde 800 bin videoyu çocukların izlemesi sakıncalı olduğu gerekçesiyle platformundan sildi.

Çinli TikTok geçen sene 13 yaşının altındaki izleyicilerin kişisel bilgilerini topladığı gerekçesiyle ABD'de 5.7 milyar dolar cezaya çarptılırılmıştı.