Zam geldikçe enflasyon düşüyor

Ekonomi yönetimi seçimlerin hemen ardından iğneden ipliğe seri zamlar yaptı, vatandaşın kullandığı en temel ürünlerin fiyatları adeta uçtu, ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunun yüzde 9.26'ya düşerek tek haneye indiğini müjdeledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hemen ardından başlayan ve halen de devam eden zam sağanağının yaşandığı bir dönemde enflasyonun tek haneye düşmesi, hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşa inandırıcı gelmedi. TÜİK, geçen yılın eylül ayından bu yılın eylül ayına kadar olan dönemi kapsayan yıllık TÜFE'yi yüzde 9.26 şeklinde açıklarken, aynı dönemde vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmek yüzde 15.4 oranında arttı. Cep telefonundan konuşma ücretine yüzde 41.6, sigaraya yüzde 44.3 zam geldi. Seçimden sonra yaklaşık yüzde 15'er zam yapılan çay ve şeker fiyatı TÜİK'in hesaplamalarına göre son bir yılda sırasıyla yüzde 10.6 ve yüzde 10 oranlarında arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına geçen yıl ağustos ayından başlayıp bugüne kadar 5'er kez zam yapıldı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları geçen yılın ağustosundan bu yana yüzde 55.69 zamlandı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, TÜİK verilerinin gerçek enflasyonunu yansıtmadığını, zamlar yüzünden yüzde 80'e yakını açlık ve yoksulluk içinde yaşayan vatandaşın et yiyemediği gibi sebze ve meyve alamaz hale de geldiğini söyledi.

NASIL OLUYOR?

Hayat pahalılığı ve zamlar karşısında bunalan vatandaş tek haneye düşen enflasyon mucizesinin şaşkınlığını yaşanırken eski Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcısı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, TÜİK'in enflasyon verilerinde ciddi soru işaretleri olduğu uyarısında bulundu. TÜİK verilerini inceleyen Usta, “Adana-Mersin'de giysi fiyatları yüzde 8.5 artarken, Hatay-Kahraman Maraş-Osmaniye'de yüzde 15.6 düşebilir mi? Ayakkabı, İzmir'de yüzde 17.2, İstanbul'da yüzde 15.7 artarken, Ankara'da yüzde 0.7 düşebilir mi? Trabzon'da yüzde 16.8 zamlanan ayakkabı, nasıl oluyor da Samsun'da yüzde 8 düşüyor? Manisa'da yüzde 18.3 düşen cep telefonu, Balıkesir'de nasıl oluyor da yüzde 0.6 artıyor” dedi.

En büyük yangın mutfakta

TüİK yıllık tüketici enflasyonunun tek haneye düştüğünü açıklasa da, her gün sofra kurmak zorunda olan vatandaşlar düşük fiyatları ne markette ne de pazarda görebiliyor. Halkın cüzdanında en çok payı alan ana tüketim maddeleriyle hazırladığımız tabloda, en büyük fiyat artışının yüzde 61.5 ile beyaz peynirde olduğunu görüyoruz. Son günlerde ardı ardına zamlanan elektrik de son bir yılda yüzde 60.6 artan fiyatıyla halkın fiyat artışından en çok muzdarip olduğu ürünler arasında yer alıyor. Düşük fiyatıyla son yıllarda halkın ana gıda maddesi haline gelen makarna da zamlardan nasibini almış durumda. Makarna fiyatı son bir yılda yüzde 58 arttı. Pirinç de yüzde 50 zam ile onu izliyor. Nuray TARHAN