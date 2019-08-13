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Zarardaki şirket tanıtıma 11 milyon TL harcadı

Bir yılda 3 kez genel müdürü değişen ve önceki Genel Müdürü Ekrem Yüce’nin AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ÇAYKUR, 2018 yılında 42 milyon lira kâr beklerken, rekor zarara imza attı ve 657 milyon 86 bin lira zarara uğradı. ÇAYKUR, 2019 yılında reklamlar için  11 milyon 86 bin 458 TL harcadı. 

Deniz AYHAN
07:57 -
Haberler Ekonomi
Zarardaki şirket tanıtıma 11 milyon TL harcadı

ÇAYKUR, 2019 yılında ise reklamlar için adeta para dağıtarak toplamda 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı. ÇAYKUR Nisan 2019'da “Temperli Kulplu Cam Bardak” alımı için ihaleye çıktı. 5 milyon adet Temperli Kulplu Cam Bardak alım ihalesini alan Paşabahçe ile 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

HANGİ İHALELER YAPILDI

Mayıs ayında da, “Açık Hava Reklam Hizmeti” ihalesi yapıldı.20 günlük açık hava reklam hizmeti için 1 milyon 753 bin 758 liralık sözleşme imzaladı. Bir ay süreyle yayınlanacak reklam filmi için 4 milyon 592 bin liralık sözleşme imzalandı

Son güncelleme: android-time 08:02 13.08.2019
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