Zarardaki şirket tanıtıma 11 milyon TL harcadı

ÇAYKUR, 2019 yılında ise reklamlar için adeta para dağıtarak toplamda 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı. ÇAYKUR Nisan 2019'da “Temperli Kulplu Cam Bardak” alımı için ihaleye çıktı. 5 milyon adet Temperli Kulplu Cam Bardak alım ihalesini alan Paşabahçe ile 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

HANGİ İHALELER YAPILDI

Mayıs ayında da, “Açık Hava Reklam Hizmeti” ihalesi yapıldı.20 günlük açık hava reklam hizmeti için 1 milyon 753 bin 758 liralık sözleşme imzaladı. Bir ay süreyle yayınlanacak reklam filmi için 4 milyon 592 bin liralık sözleşme imzalandı