Bursa’da belediyeler arasında park polemiği

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Mudanya Belediyesi mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2'nci etabının inşaatını mühürleme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesis inşaatında hukuka aykırı hareket edildiğini belirterek, “775 Sayılı ‘Gecekondu Kanuna Muhalefet’ gerekçesiyle mühürlendiğini duyurdu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu projeyi gerçekleştirmemizi kimse engelleyemez” açıklamasında bulundu.

“KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”

Başkan Türkyılmaz, Güzelyalı Atatürk Parkı 2'nci Etabı'nda sürdürülen çalışmalara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmesine tepki gösterdi.

Projenin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia eden Türkyılmaz, “Mevzuata aykırı mühürleme işlemi yapılmıştır. Mudanya Belediyesi, sosyal tesisin kamu hizmetine sunulmak üzere usule uygun şekilde ihalesini yaparak çalışmalara başlarken, Büyükşehir Belediyesi hukuksuz şekilde hizmeti engellemiştir. Buna rağmen tüm yasal işlemler başlatılarak parkımız hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Yıllardır Mudanyalıların beklediği hizmeti yapamayan Büyükşehir Belediyesi, bizim çalışmamızı da engelliyor. Bizim iş yapmamızı engellemeye değil, başladıkları işleri tamamlamaya çalışsınlar. Bu projeyi gerçekleştirmemizi kimse engelleyemez, kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili açıklamasında, “İmar Kanunu'nun 21. maddesine istinaden bütün yapıların yapı ruhsatı alma zorunluluğu bulunmakla birlikte, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56. maddesinin 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar yapı ruhsatı alınarak inşa edilebilmektedir. Bu şartları taşımadığı için Mudanya Belediyesi mevzuata aykırı bir şekilde kaçak olarak inşa ettirdiği bu yapıya ruhsat da düzenleyememiştir” denildi.

25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMİŞTİ

Park alanı 2010 tarihinde Mudanya Belediye Meclisi tarafından kent meydanı olarak düzenlenmesi şartı ile Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıllığına tahsis edilirken, aradan geçen sürede tahsis amacına uygun olarak hiçbir faaliyet gerçekleştirilmediğinden Mudanya Belediyesi tahsisin kaldırılmasını talep etmişti. Bursa 2. İdare Mahkemesi, uzun zaman tahsis amacına uygun herhangi bir çalışma yapılmadığı gerekçesiyle Mudanya Belediyesi'nin Atatürk Parkı ile entegre bir düzenlemeye başlaması gerektiği yönünde karar verdi.

MAHKEME KARARI VAR

Mahkeme; “Davacı idarenin Atatürk Parkı ile entegre bir düzenlemenin yapılması yönündeki çalışma planının kamu yararına daha uygun olduğu, uzun süre tahsis amacına uygun bir çalışma yapılmadığından kamu yararına aykırı bir vaziyette bulundurulan dava konusu yerin davacı idarenin yapmak istediği proje ile bir an önce bağının sağlanarak kamu yararına uygun hale getirilmesi gerektiğine” hükmetti. Mudanya Belediyesi sosyal tesisi mahkeme kararı ile halkın kullanımına sunmak üzere çalışmaları zaman kaybetmeden başlattı.